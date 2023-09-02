Очистить наліт, нагар і прилиплий жир: рецепт засобу для чищення за копійки

Потрібно лише змішати три компоненти, які є у вашому домі

Багато хто замість придбання дорогих побутових хімічних засобів воліє створювати власні альтернативні способи прибирання, використовуючи доступні матеріали та інгредієнти, які можна легко знайти у своєму домі.

Об’єднайте столовий оцет із зубною пастою — і ви створите ефективний засіб для очищення різноманітних поверхонь, пише cpykami. Цей засіб нарівні з дорогими магазинними аналогами по ефективності, але коштує набагато дешевше. Ви не будете розчаровані.

Як приготувати засіб для чищення самостійно

У 150 мілілітрів столового оцту видавіть приблизно 5 сантиметрову смужку найдешевшої зубної пасти. Потім додайте в розчин дві столові ложки солі і ретельно перемішайте, щоб отримати однорідний засіб. Перелийте його в пластикову пляшку і, для зручності, зробіть отвори в кришці.

Цим очисним розчином можна видаляти бруд і жир з раковини, плити і духовки. Він також допоможе позбавитися від нагару та залишків їжі. Більш того, цей склад чудово справляється з вапняними відкладеннями та надає блиску унітазу та змішувачу.

Нагадаємо, що розумніше вдатися до безпечних альтернатив для мийних засобів та засобів для прибирання оселі. Раніше ми ділилися рецептом засобу для чищення з кока-колою.