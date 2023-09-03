Що потрібно зробити з малиною до перших заморозків: ці хитрощі забезпечать у майбутньому врожаєм

Поки не прийшли холоди, встигніть приділити увагу кущам малини

Після збирання врожаю в саду у дачників не припиняється робота. Не тільки смородину потрібно підготувати до зими, а й малину, інакше майбутній урожай опиниться під загрозою.

Варто знати про кілька хитрощів, які потрібно встигнути зробити з малиною до перших заморозків. Про секрети догляду за культурою восени пише Телеграм-канал "Садівник".

По-перше, рекомендується очищати кущі від павутинних гнізд. Це важливо зробити, щоб на зимівлю випадково не залишився поширений шкідник – попелиця.

Другий крок — видалення скрученого листя і сухих ягід з куща. Найкраще відразу спалити їх у відведеному для цього місці, альтернативне рішення — вивіз за межі ділянки, адже всередині можуть жити паразити.

По-третє, гілки малини з дрібним і жовтим листям дачники можуть обрізати. Так чи інакше, на врожай наступного року від них чекати не варто.

Крім того, восени малині потрібне мінеральне добриво. Вдалий варіант: дві великі ложки суперфосфату та одна велика ложка калію. Такої кількості підживлення вистачить одному кущі.

Насамкінець, пам’ятайте про полив малини. В іншому випадку кущі швидше скинуть листя. Це вам не потрібно, адже листя – важливий учасник у розвитку кореневої системи.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи удобрення культур у саду восени. Певної підгодівлі потребує смородина, аґрус, айва, груша, яблуня і не тільки.