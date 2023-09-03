Троянди легко перенесуть зиму: встигніть удобрити їх восени трьома підживленнями

Якщо приділити увагу квітам у вересні та жовтні, то в майбутньому троянди порадіють пишним цвітінням

Початок осені — не привід забути про добрива для троянд. Дачникам не знадобиться укриття для рослини, якщо внести три корисні підживлення.

Досвідчені квітникарі рекомендують удобрювати троянди мінеральними сумішами й у вересні, й у жовтні. Порадами поділився ресурс Ukr.media.

Так, морозостійкість троянд покращується, якщо підгодовувати культуру необхідними речовинами. Правильне підживлення допоможе квітам перенести зиму без проблем, а навесні відразу піти в зріст і надалі радувати буйним цвітінням.

По-перше, слід підгодувати троянди у вересні комбінованими удобрювальними препаратами з вмістом фосфору і калію. Тоді як азот у цей час року квітам не потрібен. "Борофоска" та монофофсфат калію – два варіанти добрив, які використовуються досвідченими дачниками для підживлення троянд на початку осені.

По-друге, продовжуйте догляд за трояндами та у жовтні. У цей час квітам допоможе популярне калійно-магнієве безхлорне підживлення калімагнезія. Препарат забезпечить культуру силами аж до весни. Вносити всі засоби слід з урахуванням інструкцій на упаковках.

Раніше "Телеграф" ділився іншими порадами щодо вирощування здорових та красивих троянд на ділянці. Прості правила допоможуть зробити так, щоб квітка не перетворилася на шипшину.