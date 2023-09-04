Усю зиму буряк буде свіжим та соковитим: скористайтеся однією хитрістю

Як зберігати буряк, щоб не всихав

Без буряків важко уявити борщ або вінегрет. Цей овоч користується великою популярністю взимку. Якщо неправильно зберігати буряки, вони швидко всихають і втрачають свої смакові якості.

Коли коренеплоди викопані, у них обрізають листя так, щоб залишилися ніжки довжиною 1 см. Ідеальним місцем зберігання для буряків взимку є льох. При підтримці температури в діапазоні від 0 до +2ºС та високому рівні вологості коренеплід не проросте, не перемерзне та не усохне.

Для зберігання буряків підійдуть компактні ємності з отворами — пластикові або дерев’яні ящики. Важливо не розташовувати їх нижче 10-15 см від підлоги.

Щоб буряк точно не зіпсувався, деякі дачники йдуть на хитрість. Вони кладуть буряки поверх картоплі. Це взаємовигідне сусідство овочів. Картопля зазвичай відволожується, а буряк, навпаки, усихає. У цьому випадку коренеплоди забиратимуть зайву вологу у бульб і жоден овоч не згниє і не зав’яне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати льох перед закладкою овочів на зиму, та як зберігати моркву за відсутності льоху чи підвалу.