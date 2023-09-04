Як правильно використовувати скошену траву для добрива: поради досвідчених городників

Своїми порадами поділилися досвідчені дачники

Траву, скошену на газонах, дачних ділянках або в садах, часто застосовують для підживлення ґрунту під сільськогосподарськими культурами. Вона містить багато корисних речовин, багата на азот і є гарним додатковим добривом восени, а також і в іншу пору року.

Канал "Сучасна дача" розповів, у чому користь мульчування ґрунту травою. Іншими словами — це поверхове покриття землі мульчею (англ. — mulch) для поліпшення її властивостей та захисту.

Як правильно робити мульчування — поради

У процесі поступового перегнивання скошена трава створює комфортні умови для мікроорганізмів, які є у ґрунті, а також для життєдіяльності дощових хробаків. Таким чином, покращується якість та структура ґрунту.

Декілька головних нюансів застосування:

використовуйте підв’ялену на сонці траву, щоб зберегти вміст азоту на максимальному рівні;

довгу траву необхідно порубати на шматочки довжиною близько 15-20 см ;

; рослинний матеріал підходить будь-який, головне, зрізати його до початку колосіння — інакше, розкидавши колоски з насінням по городу, ви ризикуєте сприяти проростанню там всіх скошених бур’янів.

Важлива обережність : шар скошеної трави може приваблювати шкідників, таких як миші та кроти, а також мурах. Зробіть під мульчу підкладку зі зрізаного полину, щоб відлякати їх. Крім того, якщо ви обробляли свій газон інсектицидами або іншими хімічними препаратами, користь застосування трави як мульчі буде сумнівною.

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