Втримати тепло в квартирі: з чого почати утеплення вікон

Способи утеплення є різні, але їх можна комбінувати, аби досягти максимальної ефективності

Осінні холоди та перші зимові морози вже незабаром, тож варто заздалегідь підготуватися. Близько третини тепла, яке втрачає житло виходять через вікна та двері. Це може збільшити рахунки в разі індивідуального опалення або просто принести незручності через прохолоду вдома.

Портал Howstuffworks радить не зволікати та почати з щілин навколо вікон. Вони там знайдуться майже у кожній квартирі, адже ущільнення по краях зношується і тріскається навіть у металопластикових вікон. Аби уникнути цього можна використати водонепроникний герметик, віконну замазку або заклеїти вікна. Для кращого ефекту способи можна поєднати. В разі можливості можна замінити деякі частини вікон (резинові ущільнювачі).

Для додаткового захисту від втрати тепла можна використовувати штормові вікна або віконниці. Вони встановлюються назовні вікон. Стверджується, що це може знизити тепловтрати на 25-50%. Та таке придбання може бути дорогим або не відповідати естетиці. Простішим способом, який можна використати всередині дому є поліетиленова ізоляційна плівка на вікна. Корисним буде використання важких штор.

Також серед порад — зняти на зиму віконні сітки. Це допоможе їм слугувати довше, аби сніг та вітер їх не пошкодили.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підготувати до зими свій автомобіль. Також важливо напередодні холодів мати термос, пауербанк та інші корисні речі.