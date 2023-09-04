Фінальне підживлення: чим обов’язково потрібно удобрити капусту для величезних качанів

До збирання врожаю потрібно встигнути провести ще одне підживлення

Білокачанна капуста є пізнім сортом, вона залишається на грядці довше за решту сільськогосподарських культур. Якого місяця прибирають пізню капусту, залежить від погоди — урожай, який зберігають до самої весни, збирають після перших заморозків.

Канал "Сучасна дача" зазначає, що підживлення проводять не пізніше, ніж за три тижні до збирання. Інакше воно не встигне подіяти.

Чим підгодувати капусту, щоб були великі качани

Збирання білокачанної капусти заведено проводити після заморозків — вона морозостійка. Якщо підгодувати її за три тижні до збирання, у листі встигне накопичитися максимальна кількість вітамінів та поживних речовин:

Приготуйте розчин із 2 ст. ложок сульфату калію та такої ж кількості суперфосфату (на 10 л води), вилийте по 1-1,5 л під кожну рослину.

під кожну рослину. Формуванню великих, соковитих та міцних качанів сприяє обприскування борною кислотою – 1 ч. ложка на 10 л . Оскільки речовина погано розчиняється, спочатку залийте її невеликою кількістю гарячої води, а потім доведіть об’єм до необхідного.

. Оскільки речовина погано розчиняється, спочатку залийте її невеликою кількістю гарячої води, а потім доведіть об’єм до необхідного. Щоб уникнути підкислення ґрунту, пролийте його вапняним молочком. Для цього розведіть 1 склянку свіжого гасу вапна в 10 л води. Витрата — 1 л на одну рослину.

І ще один важливий момент — капуста дуже любить воду, і не можна допускати пересихання ґрунту. Але на етапі дозрівання качанів не допускайте надмірного перезволоження, інакше вона може потріскатися. Якщо дощова погода, рекомендується вкривати капусту на час опадів.

Раніше ми розповідали, що вересень — час не лише збирання врожаю та підготовки грядок до наступної зими. Що посіяти у вересні на городі, щоб встигнути зібрати вітамінний урожай, читайте на посиланням.