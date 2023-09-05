День Лупа Брусничника: що не можна робити 5 вересня, щоб доля була прихильною

Відкладіть на другий день звільнення з роботи

У вівторок, 5 вересня, православні та греко-католики відзначають день святого Лупа Цілителя, який виліковував тяжкохворих. Луп дуже любив брусницю, яка поспіває в цей час. Наші пращури активно збирали ці ягоди, а сам святий отримав прізвисько Брусничник.

На Русі брусниця була цінною через свої лікувальні властивості, і її збір був обов’язковою традицією, яку доручали жінкам та дітям. Ягоди збирали та використовували для приготування начинки для випічки, варення та настоянок. Вважалося, що брусниця особливо ефективна при лікуванні застуд, і з цією метою використовувалися як ягоди, так й листя рослини.

За старих часів вірили, що 5 вересня це гарний час для одруження та заснування сім’ї. Цього дня можна планувати весілля або відкрито висловлювати про своє кохання.

Що не можна робити 5 вересня

Звільнятися з роботи — можуть виникнути труднощі в пошуку нового місця.

Підмітати підлогу — можна ненароком "вимести" благополуччя і достаток.

Пліткувати — це загрожує неприємностями.

Лінуватися — прихильною доля не буде.

Раніше ми повідомляли, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар — новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.