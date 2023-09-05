Чим засіяти город після збирання картоплі: принесуть одну користь

Відновити ґрунт можна за допомогою висадження деяких сидератів

Люди, які мають досвід в аграрній сфері, знають, що після збирання врожаю картоплі необхідно відновити родючість ґрунту. Це можна зробити без застосування готових хімічних засобів, достатньо посадити рослини-сидерати.

Настав час дізнатися, що можна посадити на ділянці, де вже викопані бульби картоплі. Вибір культур для використання в якості післяпосівних рослин для картоплі обмежений, пише countryhouse.

Що посадити після картоплі

Картопля вимагає великої кількості калію, азоту та фосфору для свого розвитку. Тому саме ці елементи потрібно заповнити. Будь-які бобові рослини впораються із цим завданням. На грядки, де раніше зростала картопля, можна посадити горох, люпин, буркун або люцерну.

Поповнення калію та фосфору можна здійснити за допомогою жита. Для досягнення кращого результату досвідчені городники іноді змішують посадки бобових та жито. Після внесення сидератів земля набуває родючості та м’якості.

Раніше ми писали, навіщо скошувати бадилля після збирання картоплі. Необхідно знати тим, хто займається вирощуванням цього овочу.