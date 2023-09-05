Таких одразу п’ять: на які знаки Зодіаку може пролитися дощ із грошей на тижні

Ось-ось на них можуть чекати хороші новини

Початок вересня дасть масу можливостей одразу п’яти знакам Зодіаку — на них з дня на день чекають фінансові надходження, вигідні угоди та вдалі ідеї.

Йдеться про такі символи як Близнюки, Лев, Діва, Стрілець і Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 4 по 10 вересня.

Близнюкам випала Вісімка пентаклів

Це дуже сприятлива карта у фінансовому плані, яка каже, що Ви найближчим часом будете сповнені сил та амбіцій, щоб підвищувати свою компетентність як фахівця та досягати нових висот.

Левам випав Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак враховуйте, що всього Ви повинні досягти чесно, "темки" та схеми не допоможуть.

Дівам випала Четвірка пентаклів

Ця карта обіцяє, що у Вас найближчим часом все буде не так райдужно з грошима, як Ви хотіли б, проте все буде добре, Ви зможете зробити якісь накопичення і розумно розпоряджатися фінансами.

Стрільцям випало Правосуддя

Найближчим часом Ви можете виграти суперечку, вдало укласти угоду, отримати компенсацію чи старий борг.

Водоляємо Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.