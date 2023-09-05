Найкраще добриво для рослин легко знайти на своїй кухні: топ-3 натуральних підживлення

Кухня сповнена ефективних натуральних інгредієнтів, що стимулюють зростання рослин

Добриво – це продукт, який можна розкидати або змішувати із ґрунтом, щоб забезпечити рослини поживними речовинами, необхідними для їх росту. Справді, це допомагає удобрювати рослини та стимулювати їх цвітіння. А ви знали, що найкращі підживлення можна знайти на своїй кухні ?

Щоб удобрити ґрунт та стимулювати зростання рослин, ви можете використовувати натуральні та легкодоступні інгредієнти, які легко знайти на вашій кухні, пише портал santeplus. Ці підживлення підходять для кімнатних, садових чи городніх рослин.

Натуральні добрива для рослин

Кавова гуща

Кавова гуща — натуральне добриво, багате на фосфор, магній, азот і калій. Його pH злегка кислий, і він особливо підходить для рослин, що люблять кислий ґрунт, таких як помідори або гортензії. Присипте трохи кавової гущі біля підніжжя рослин або додайте її в ґрунт, але без надлишків, щоб не стимулювати розвиток рослин на шкоду цвітінню. Зверніть увагу, що кавова гуща може діяти як активатор компосту. Уникайте передозування, щоб не загальмувати зростання рослин.

Апельсинові кірки

Для добрива ґрунту також можна використовувати шкірку фруктів, особливо цитрусових. Вони багаті на кальцій, калій, магній і азот. Для цього дрібно ножем наріжте свіжі апельсинові кірки, а потім злегка очистьте ґрунт і помістіть в землю невеликі шматочки кірки. Засипте їх землею та полийте водою.

Бананова шкірка

Бананова шкірка — це органічні відходи, що збагачують ґрунт азотом, магнієм, фосфором, калієм та залізом. Ви можете мульчувати рослини смужками бананової шкірки або приготувати рідке добриво. Для цього наріжте шкірки бананів на невеликі шматочки і замочіть у відрі з водою. Залишіть на кілька днів, потім процідіть рідину та використовуйте її для поливу рослин.

Зазначимо, що регулярне добриво рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші набагато рідше.