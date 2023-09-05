Холоди все ближче: як знайти та ліквідувати протяги вдома
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Вентиляційні отвори — часте місце для протягів
Восени та взимку варто особливо звернути увагу на утеплення оселі, аби не отримати більші рахунки за комунальні послуги чи не мерзнути. Серед головних "винуватців" тепловтрат — неутеплені вікна. Однак, вони не єдині.
Портал Howstuffworks рекомендує звернути увагу на протяги. Вони можуть виникнути через щілини біля вікон та дверей. Та розетки в стінах, різні технічні отвори та навіть освітлювальні прилади можуть стати джерелом протягів через те, що не герметичні чи ізольовані належним чином. Знайти витоки повітря допоможе ароматична паличка. Треба пройтися по дому з запаленою паличкою у вітряний день – рух диму вказує на небажані витоки.
Подолати знайдені протяги можна по-різному. Є кілька способів:
- Герметично закрити отвори.
- За потреби замінити ущільнювач на дверях та вікнах.
- Якщо дме із щілини для ключа — купити спеціальну накладку.
- Обладнати міжкімнатні двері ворсом на низу.
- Завішати вікна щільними шторами.
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