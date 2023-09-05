Вирощуємо хризантеми восени: чотири правила, щоб квіти росли пишними та здоровими

Хризантеми рекомендується вирощувати на сонячній та сухій ділянці, захищеній від вітру

Восени висаджують багато рослин, включаючи цибулинні квіти. Ще один відмінний варіант для посадки в цей час — хризантеми, головне знати про важливі нюанси.

Досвідчені квітникарі дотримуються як мінімум чотирьох правил, вирощуючи хризантеми в осінні місяці. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Так, восени продаються на посадку квітучі хризантеми. Квіти краще висаджувати навесні, але цей варіант теж можливий. Щоб у холоднішу пору року рослина змогла розвиватися, дачники повинні прислухатися до кількох простих порад.

По-перше, ділянка для посадки має бути сухою, сонячною, не вітряною, без застою повітря. По-друге, посадкові ями рекомендується заповнювати легким або середнім некислим ґрунтом, не зайвим буде додати туди компост або перегній. По-третє, хризантему із групи мультифлора обов’язково мульчують напередодні заморозків.

Нарешті, слід видаляти квіти та бутони після посадки. Це необхідно, щоб хризантеми не виснажувалися й швидше укорінилися.

Крім того, якщо ви придбали квітучі хризантеми перед зимою, то є альтернативне рішення. Просто вирощуйте квітку в горщику в прохолодному сухому приміщенні (наприклад, підвал, теплиця для вигонки зелені). Потім навесні рослину висаджують у квітник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сіяти квіти на зиму. Якщо все зробити правильно, навесні ваш сад буйно цвістиме.