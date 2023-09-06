Таких лише три: ці знаки Зодіаку можуть розоритися вже до кінця тижня
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Їм варто бути дуже обережними із грошима
Початок вересня одразу трьом знакам Зодіаку може принести фінансові неприємності та проблеми на роботі.
Йдеться про такі знаки як Телець, Рак і Скорпіон. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений тиждень до 10 вересня.
Тельцям випав перевернутий Туз пентаклів
Зазвичай це дуже позитивна карта, однак у нашому випадку вона випала у перевернутій позиції, що каже, — незабаром на Вас чекають невдачі у фінансових справах і Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під питанням. Поки що варто відкласти важливі справи, пов’язані з грошима, якщо це можливо.
Ракам випала перевернута Сімка пентаклів
У цьому положенні карта попереджає про майбутні фінансові труднощі та побутові розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Скорпіонам випала перевернута Королева пентаклів
У Вас найближчим часом може просто не бути сил та мотивації щось робити, що вплине і на Вашу роботу. Намагайтеся стримуватися, щоб не погіршити ситуацію ще більше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.