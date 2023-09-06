Таких лише три: ці знаки Зодіаку можуть розоритися вже до кінця тижня

Їм варто бути дуже обережними із грошима

Початок вересня одразу трьом знакам Зодіаку може принести фінансові неприємності та проблеми на роботі.

Йдеться про такі знаки як Телець, Рак і Скорпіон. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений тиждень до 10 вересня.

Тельцям випав перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це дуже позитивна карта, однак у нашому випадку вона випала у перевернутій позиції, що каже, — незабаром на Вас чекають невдачі у фінансових справах і Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під питанням. Поки що варто відкласти важливі справи, пов’язані з грошима, якщо це можливо.

Ракам випала перевернута Сімка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про майбутні фінансові труднощі та побутові розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Скорпіонам випала перевернута Королева пентаклів

У Вас найближчим часом може просто не бути сил та мотивації щось робити, що вплине і на Вашу роботу. Намагайтеся стримуватися, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.