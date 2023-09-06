Кімнатні квіти будуть здоровішими і красивішими: яким аптечним засобом їх обробити

Рослинність буде буйно розвиватися, якщо обробити її спеціальним розчином

Кімнатні рослини потребують добрив, як і культури у дворі. Може стати в нагоді аптечний засіб, який багато хто використовує при догляді за орхідеями.

Щоб кімнатні квіти активно розвивалися, росли здоровими та красивими, рекомендується обробляти їх саморобним розчином. Про це пише Ukr.media.

Перекис водню – доступний інгредієнт, що є джерелом азоту. Цей аптечний засіб допоможе впоратися з підвищеним рівнем кислотності ґрунту. Крім того, сприяє зростанню квітів у домашніх умовах.

Як зробити добрива для кімнатних рослин з перекису водню? Спочатку слід відстояти воду протягом 24 годин. Після цього додайте в рідину дві столові ложки перекису водню. Відразу починайте удобрення квітів у будинку, для цього просто обприскуйте рослини. Якщо якісь квіти страждають від інфекцій, спробуйте збільшити концентрацію ключового інгредієнта.

Раніше "Телеграф" розповідав, як допомогти кімнатним квітам, які почали в’янути і виглядають слабкими. На допомогу прийде перевірений метод із використанням двох компонентів.