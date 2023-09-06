Є свої особливості: як підготувати квіти до зими

Вуличні та домашні рослини мають різні особливості догляду

Осінь гарний час для того, щоб виростити яскраві квіти цієї пізньої пори. Однак напередодні зими варто подумати про те як ваші квіти на вулиці та вдома будуть переживати морози.

Більшість рослин потребують сонячного світла, тепла та води для росту — трьох речей, яких зазвичай не вистачає взимку, — тому вони припиняють ріст і відпочивають на кілька місяців. Портал Howstuffworks рекомендує застосувати для дерев і кущів повільно діючі добрива, які продовжуватимуть живити рослини протягом зимових місяців.

Для вуличних багаторічних та цибулевих рослин треба відрізати відмерлі наземні частини. Аби корені та підземна частина не вимерзли, восени варто додати ізоляційний шар мульчі (нею може бути трава чи опале листя). Особливої уваги потребують троянди, гібіскуси, будлеї. Їх треба огортати біля коріння земляною сумішшю чи тирсою, брати землю треба не глинисту і з-за меж квітника. Якщо троянда в’ється — її намагаються зняти з опор, накрити на землі захисним матеріалом.

Корейські хризантеми до морозів треба обрізати на відстані 5 см до землі, накрити сухим листям, соломою, за відсутності — їхніми зрізаними гілками. Багато вічнозелених чи напіввічнозелених рослин обрізки не потребують. Серед них іриси та флокси.

Домашні квіти також потребують взимку певної уваги. Полив в них стає рідшим, деякі як от кактуси та сукуленти виживуть взагалі без нього. Декоративні поливають раз на тиждень. Після включення опалення ті квіти, які можна, оприскують водою. При провітрюванні важливо не "заморозити" квіти, а якщо на підвіконні холодно, горщики з ними можна поставити в ящик з дерева та утеплити проміжки тирсою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зиму можна посіяти квіти, аби навесні тішитися квітником набагато раніше. Посіви треба утеплити мульчею до весни, а з приходом тепла — прибрати її.