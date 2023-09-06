У чому замочити озимий часник перед посадкою, щоб отримати розкішний урожай: прийом досвідчених городників

Рослина буде здоровою і сильною, якщо обробити зубчики попередньо

Наприкінці вересня – на початку жовтня зазвичай висаджують озимий часник. Зубчики овочів точно дадуть розкішний урожай, якщо попередньо провернути з ними просту маніпуляцію.

Досвідчені городники рекомендують замочувати озимий часник перед посадкою в особливому розчині. Про хитрість розповідає матеріал Ukr.media.

Так, обробка рослин перед посадкою гарантує розкішний урожай. Ви точно отримаєте здорові та міцні овочі, якщо замочите часник із двома інгредієнтами.

Як зробити розчин? Для цього вам потрібно змішати 1 чайну ложку гумату калію з такою ж кількістю яблучного оцту. Після цього необхідно додати літр чистої води. В отриманий розчин треба занурити зубчики. Рідина повинна розподілятися рівномірно, але не повністю покривати посадковий матеріал.

У такому вигляді часник залишають на період від одного до п'яти днів. Коли дістанете зубчики із розчину, обов’язково обсушіть. Після цього можна розпочинати посадку.

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