Чому потрібно пересаджувати кімнатні рослини восени: п’ять вагомих причин

Слідкуйте за своїми квітами, якщо хочете зберегти їхню красу

Найчастіше кімнатні рослини пересаджують навесні та влітку, адже у свіжому субстраті рослини швидше виходять із зимового спокою, розростаються та зацвітають. Однак трапляються такі випадки, коли пересадку потрібно зробити ще восени.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, є як мінімум п’ять причин, чому потрібно пересаджувати кімнатні рослини восени. Корисні поради для садівників – читайте далі.

Навіщо пересаджувати кімнатні рослини восени

Зараження хворобами

Влітку "буянять" хвороботворні мікроорганізми, які вражають рослину, і згубно впливають на неї. Спочатку ви можете і не помітити, але через деякий час стає цілком зрозумілим, що рослина страждає.

Поразка шкідниками

Різноманітні мушки, попелиця та інші види мікроскопічних комах влітку активно шукають нові будинки, поселяються в них та розмножуються. Яйця та личинки можуть перебувати в горщику.

Засіл водопровідною водою

Звичайна водопровідна вода може стати повноцінним фактором ризику розвитку рослини. Не дарма воду для поливу кімнатних квітів радять відстоювати. Якщо цього не робити, накопичившись у субстраті в небезпечній кількості солі хлору, фтору, брому, натрію можуть завдати шкоди.

Виснаження субстрату

У якісному субстраті міститься певна доза поживних речовин, які протягом 4-6 місяців забезпечують рослини необхідними елементами живлення. Звідси й рекомендація пересаджувати рослини кожні пів року.

Розростання чи пошкодження коренів

У період вегетації розростається як надземна частина рослини, але коріння. Ймовірно, тепер воно займає чи не весь простір горщика. Крім того, деякі рослини дуже чутливі до режиму поливу: при надмірній вологості субстрату дрібні коріння швидко загнивають, а при тривалих посухах відмирають.

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