Грошей не буде, якщо робити це на Тита Грибника: повір’я 7 вересня
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В цей день наші пращури подавали на стіл страви з грибами
У четвер, 7 вересня, християни вшановують пам’ять апостола Тита, відомого в народі також як Тит Грибник. Православна церква та греко-католики відзначають пам’ять апостола, мандрівника та єпископа, який проводив свою проповідь на острові Крит.
В цей день наші предки намагалися встати раніше, щоб вирушити на пошуки грибів, увечері подаючи з ними страви. Крім того, вони старанно збирали груші та горобину, прагнучи завершити всю цю роботу до приходу перших морозів.
У саду, городі та на полі дозволялася будь-яка робота. Було сприятливо збирати врожай, сіяти озимі культури, займатись заготівлями, усувати бур’яни на ділянці. Цей день вважався вдалим для великих і дорогих покупок, і вірили, що придбана річ прослужить довгий час.
Що не можна робити 7 вересня
- Займатися ремонтними чи будівельними роботами – все доведеться переробляти.
- Дзвонити монетами в кишенях – грошей не буде.
- Перераховувати гроші — спричинить зайві витрати.
- Конфліктувати, лаятись — можуть статися неприємності.
Нагадаємо, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар – новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.