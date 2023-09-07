Грошей не буде, якщо робити це на Тита Грибника: повір’я 7 вересня

В цей день наші пращури подавали на стіл страви з грибами

У четвер, 7 вересня, християни вшановують пам’ять апостола Тита, відомого в народі також як Тит Грибник. Православна церква та греко-католики відзначають пам’ять апостола, мандрівника та єпископа, який проводив свою проповідь на острові Крит.

В цей день наші предки намагалися встати раніше, щоб вирушити на пошуки грибів, увечері подаючи з ними страви. Крім того, вони старанно збирали груші та горобину, прагнучи завершити всю цю роботу до приходу перших морозів.

У саду, городі та на полі дозволялася будь-яка робота. Було сприятливо збирати врожай, сіяти озимі культури, займатись заготівлями, усувати бур’яни на ділянці. Цей день вважався вдалим для великих і дорогих покупок, і вірили, що придбана річ прослужить довгий час.

Що не можна робити 7 вересня

Займатися ремонтними чи будівельними роботами – все доведеться переробляти.

Дзвонити монетами в кишенях – грошей не буде.

Перераховувати гроші — спричинить зайві витрати.

Конфліктувати, лаятись — можуть статися неприємності.

Нагадаємо, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар – новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.