Таких одразу три: цим знакам Зодіаку судилося бути самотніми у вересні

Навіть якщо в них і будуть якісь зрушення в особистому житті, щастя це не принесе

Кохання — це те, що гріє навіть у найскладніші та найтривожніші часи. Однак одразу в трьох знаків Зодіаку з ним буде складно у вересні.

Йдеться відразу про всі водні знаки Зодіаку, — а це Рак, Скорпіон і Риби, — каже любовний гороскоп Таро, складений на перший місяць осені.

Ракам випала перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта каже, що якщо у Вас щось і намітиться на горизонті, то ці стосунки будуть ненадійними і меркантильними, — краще поки нікого не пускайте в своє серце.

Скорпіонам випала перевернута Шістка пентаклів

Вам також краще бути на самоті. Ця карта каже, що у вересні на Вас чекають максимум інтрижки та "ринкові" відносини. Про щирість, любов і тепло і не мрійте.

Рибам випала перевернута Четвірка мечів

Якщо Ви самотні і зустрінете партнера, то не поспішайте, швидше за все, він не виправдає Ваших очікувань. У вже існуючих відносинах можливі конфлікти і зради, що може призвести до розриву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.