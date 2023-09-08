Встигніть обробити сад у вересні цим засобом: рослини не хворітимуть
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Бордоська суміш часто використовується досвідченими дачниками
Сезон збирання врожаю добігає кінця, але робіт у дачників менше не стає. У вересні важливо приділити час догляду за садом, а саме провести обробку дерев.
Рослини не хворітимуть, якщо на початку осені ви нанесете на них особливий засіб – бордоську суміш. Про це розповідає Ukr.media.
Так, бордоська суміш – традиційний компонент, який використовується садівниками. Стане в нагоді суміш мідного купоросу і негашеного вапна й для обробки саду в перший осінній місяць. Користь цього інгредієнта важко переоцінити. Ось лише кілька корисних властивостей для культур на вашій ділянці: запобігання інфекціям (зокрема грибкових), захист від шкідників (включаючи мідницю та жовту паву), а також зміцнення стволів і гілок.
Як обробляти дерева бордоською сумішшю? Розведіть у пропорціях так, як рекомендується в інструкції до препарату. Процідіть через марлю. Проводьте обробку сухого дня, коли немає вітру. Розпиліть розчин на стовбури та гілки рівномірно.
У вересні бордоською сумішшю обробляють виноград, яблуні, груші та інші плодові дерева. У профілактичних цілях цей засіб використовують для багаторічних рослин, у тому числі троянд, а також ягідних чагарників. Дерева обприскують 1,5-відсотковим розчином, ягоди та квіти – 1-відсотковим.
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