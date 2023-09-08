Дачникам це важливо знати: як правильно садити цибулю восени

Цибуля легко переживе морозну зиму

Досвідчені дачники добре знають, що висаджувати під зиму можна не лише часник, а й цибулю. Це допомагає отримати врожай навіть із дрібних цибулин. До того ж, уже в червні наступного року вже можна буде збирати перший урожай цибулі.

Коли садити цибулю на зиму

Як пише Telegram-канал СОДа, в Україні озиму цибулю висаджують із середини жовтня до початку листопада. Необхідно встигнути зробити це за 30-35 днів до стійких холодів. Якщо висадити цибулю в теплі дні, цибулини проростатимуть і в зимові місяці вони просто замерзнуть. Якщо не зробити все вчасно, до сильних морозів сіянка не встигне сформувати кореневу систему.

Як садити цибулю на зиму

Цибуля любить сонце. Грядки краще зробити на сонячній стороні. За кілька тижнів до посадки їх потрібно удобрити компостом та золою.

Цибулю висаджують після озимого часнику, коли температура повітря не більша за 5 градусів. Перед посадкою цибулини слід перевірити на нюх. Якщо вони пахнуть гниллю, їх краще не садити.

Цибулини потрібно класти на глибину близько п’яти сантиметрів, робити відстань між цибулинками – приблизно 5 см, між рядами – сантиметрів 30. Найкраще брати цибулини 1-3 см у діаметрі. Чим дрібніший посадковий матеріал – тим краще. Але слідкуйте, щоб цибулини не були дуже легкими, це може свідчити про те, що вони висохли.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати цибулю взимку вдома.