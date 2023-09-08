Гороскоп Таро на тиждень: Близнюків чекає багатство, а Водоліїв — розбите серце

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Середина вересня багатьом дасть можливість покращити своє життя і досягти успіхів у починаннях, однак інших навпаки чекають випробування та розчарування.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 11 по 17 вересня 2023 року включно.

Овен — Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що незабаром Ви зможете зробити крок до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете свої дії.

Телець — Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що на наступному тижні Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Близнюки — Десятка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям у найближчий тиждень.

Рак — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні в найближчий тиждень, хтось у Вашому оточенні може носити маску.

Лев — перевернута Десятка жезлів

Найближчого тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Діва — Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Терези — Сімка пентаклів

Ця карта каже, що Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно щось інше. Порада картки: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Скорпіон — Лицар жезлів

Найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на майбутній переїзд.

Стрілець – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що найближчого тижня Ви можете бути і з собою не в ладу, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Козоріг — перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Водолій — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Риби — Королева кубків

Можливо, найближчим часом Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.