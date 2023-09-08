Чи потрібно замочувати часник перед посадкою восени і для чого це робити

Посадковий матеріал обробляють із певною метою

Часник широко використовується в кулінарії для надання стравам аромату та пікантності. Також він відомий своїми корисними властивостями для здоров’я, такими як підтримка імунної системи та антимікробні властивості. Озимий часник садять восени, він має більш насичений і гострий смак порівняно з ярим, який висаджують на грядки навесні.

Як повідомляє Ukr.Media, озимий часник треба садити наприкінці вересня — на початку жовтня. Приділивши увагу відбору та підготовці зубчиків, ви отримаєте наступного року великі голівки та рясний урожай.

У чому замочувати часник перед посадкою восени

Спеціальний розчин допоможе захистити посадковий матеріал від шкідників та грибків:

змішайте по одній чайній ложці яблучного оцту та гумату калію;

додайте один літр чистої води;

залийте розчином зубці часнику;

залиште не менше ніж на добу і не більше ніж на п’ять днів.

Рідина має рівномірно покривати зубчики, але не повністю. Після того, як ви дістанете часник із ємності, добре його обсушіть і можете садити.

Відбирайте для посадки великі здорові голівки. Великий часник виросте тільки з великих зубчиків, тому обов’язково зробіть якісне сортування.

Раніше ми писали, скільки потрібно сушити часник перед зберіганням. Ці поради допоможуть вам правильно підготувати голівки, щоб вони лежали всю зиму.