Двох знаків Зодіаку з дня на день чекають випробування: хто вони

Не варто боятися, ці труднощі зроблять Вас сильнішими

Середина вересня 2023 року одразу для двох знаків Зодіаку ознаменується випробуваннями, які дадуть нові можливості для зростання.

Йдеться про такі знаки як Телець та Скорпіон. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 11 по 17 вересня включно.

Тільцям випала Дев’ятка жезлів

Ще ця карта носить назву "Владика великої сили", і вона попереджає, що найближчими днями Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, так званим випробуванням, проте Ви попереджені і впораєтеся, хоча це може бути і непросто.

Скорпіонам випав Лицар жезлів

Цей лицар принесе у Ваше життя зміни, однак вони можуть бути зовсім не приємними, — на тижні у Вас можливі всілякі несподіванки, сварки та конфлікти, проте згодом вони можуть відкрити Вам нові можливості для зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.

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