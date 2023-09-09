Як допомогти кімнатним рослинам пережити холодні періоди року: три корисні рішення

Ці поради допоможуть захистити ваші рослини

Коли настають холоди і температура падає, деякі кімнатні рослини потребують особливої уваги. Ви можете вжити певних дій для захисту своєї рослинності. Іноді навіть буває, що їх потрібно пересадити, не чекаючи весни.

Завдяки цим трьом порадам ви захистите свої кімнатні рослини від холоду та допоможете їм краще пережити морозні періоди року, пише santeplus. Що треба робити далі:

Як захистити кімнатні рослини від холоду

Змініть розташування рослин

Перше, що потрібно зробити, коли температура почне падати, — це змінити місце розташування рослин. Ви можете тримати їх біля вікна, щоб забезпечити освітленість, але будьте обережні, щоб їхнє листя не торкалося холодної поверхні вікна.

Також захистіть свої рослини від протягів і обов’язково тримайте їх далеко від будь-яких джерел тепла, а саме радіатора або димаря. Вони висушують навколишнє повітря і, отже, ризикують висушити і рослини.

Ніжні кімнатні рослини бажано вкрити, щоб захистити від холоду. Для цього ви можете обернути горщики газетою або мульчувати ґрунт рослин, щоб захистити їх коріння від холоду та обмежити випаровування води.

Поливайте кімнатні рослини

Вибирайте теплу воду. Щоб забезпечити рослинам, особливо тропічним, достатню вологість, можна тримати їх у ванній кімнаті. Також не забувайте щодня обприскувати листя рослин, щоб захистити листя від висихання.

Забезпечте рослини достатньою кількістю світла

Кімнатним рослинам необхідне світло для фотосинтезу. Якщо у вашій оселі мало світла, особливо взимку, бажано використовувати штучне освітлення. Ви можете використовувати люмінесцентну або садову лампу. Однак уникайте галогенних ламп. Врахуйте, якщо листя ваших рослин починає жовтіти, це означає, що їм не вистачає світла.

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