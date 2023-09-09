Не пролежить навіть до зими: що не можна робити з картоплею

Не допускайте ці помилки, якщо хочете, щоб картопля добре зберігалася взимку

Восени для дачників стає особливо актуальною проблема збереження зібраного врожаю. Для того, щоб овочі залишалися свіжими якомога довше проводиться спеціальна обробка стін у льоху. Але навіть при дотриманні всіх правил трапляється так, що викопана картопля дуже швидко висихає та гниє.

Причина може бути у невідповідному для тривалого зберігання сорті картоплі, або ж у помилках, яких припустився городник.

Чому картопля не зберігається довго

Фахівці вважають, що лежкість картоплі закладається під час вегетації, збирання та при підготовці до зберігання. Але все ж таки головні причини в неправильних підживленнях для рослини.

Надлишок азоту

Досвідчені дачники знають, що внесення азотних добрив підвищує розмір бульб. Але водночас знижує крохмальність плодів. Бульби стають рідкими, повільно визрівають. Шкірка у такої картоплі тонка і легко ушкоджується та піддається впливу патогенів.

Нестача калію

Картопля вибаглива до високого вмісту калію в ґрунті. Цей елемент відповідає за накопичення вуглеводів, сухих речовин і за лежкість картоплі. Якщо його достатньо, картопля краще накопичує крохмаль і не втрачає після збирання швидко вагу, не пересихає.

Надлишковий полив під час зростання картоплі

Перезволоження ґрунту погано позначається на картоплі: бульби отримують менше харчування, містять менше сухих речовин, водянисті, з тонкою шкіркою, схильною до пересихання, механічних пошкоджень.

Дуже важлива і післязбиральна підготовка картоплі до зберігання

Картоплю важливо добре просушити одразу на грядці.

Після цього як мінімум 10 днів картоплю необхідно зберігати при температурі +15…+20°С для просушування, загоєння механічних пошкоджень.

За цей час шкірка стане щільнішою, а бульби ще більше визріють. У цей момент можна відібрати й пошкоджені, не придатні для зберігання бульби.

При нагоді перед зберіганням важливо поступово знижувати температуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як запобігти швидкому псуванню болгарського перцю.