Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає зниження доходів, а Левів – виграш

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

У середині вересня 2023 року на багатьох чекають фінансові неприємності, проте інші навпаки зможуть попри все зміцнити своє матеріальне благополуччя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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Овен — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Телець — П’ятірка пентаклів

Це карта поганих часів, тих самих "чорних днів", злиднів, банкрутства та фінансових труднощів. Скоро Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.

Близнюки — Справедливість

На наступному тижні Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Рак — перевернутий Паж жезлів

Найближчим часом Ви можете зіткнутися з відмовами, розчаруванням у своїй справі та втратою ентузіазму. Це може сильно зупинити Вас на професійному шляху, як і Ваші прибутки.

Лев — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Діва Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових справах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Терези — перевернутий Суд

На наступному тижні Вас можуть чекати серйозні фінансові втрати аж до банкрутства, також може статися вимушена зміна місця проживання. Можливі конфлікти, вихід ситуації з-під контролю, відстрочення.

Скорпіон — Помірність

Наступного тижня Ви знайдете баланс між витратами та заробітком. Непомітних багатств і раптових доходів не передбачається, але Ви розумно розпоряджатиметеся наявними фінансами. Якщо у Вас були якісь конфлікти чи проблеми на роботі, швидше за все ситуація вирішиться.

Стрілець — перевернуті Закохані

Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, ніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у професійній сфері на тижні Вас теж можуть чекати невдачі, розчарування, проблеми з комунікаціями на роботі.

Козоріг — Паж пентаклів

Наступний тиждень принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Також настав чудовий час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Водолій — Королева пентаклів

На наступному тижні Ви розумно розпоряджатиметеся своїми фінансами, що дозволить покращити своє матеріальне становище, зробити вигідні вкладення, досягти процвітання. Також найближчим часом Ви можете дозволити собі щось, що раніше вважали за розкіш.

Риби — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.