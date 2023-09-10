На них проллється море насолоди та радості: яким знакам Зодіаку дуже пощастить на тижні

Ці знаки – справжні щасливчики

Відразу три знаки Зодіаку зможуть досягти всіх цілей, підкорити висоти і максимально насолодитися життям наступного тижня.

Йдеться про такі знаки як Овен, Близнюки та Діва. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 11 по 17 вересня включно.

Овнам випала Четвірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою земної влади, і вона обіцяє, що вже найближчими днями Ви зможете помітно просунутися до стабільності та благополуччя у всіх сферах, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Близнюкам випала Десятка пентаклів

Ця карта, — Владика багатства, і вона пророкує Вам успіх у всіх справах, добробут, радість та фінансову стабільність. Вам дуже пощастило, насолоджуйтеся життям цього тижня.

Дівам випала Шістка кубків

А друга назва цієї карти — Владика насолод, і вона обіцяє для Дів душевну гармонію, справжні почуття, домашній затишок, приємні спогади та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.