Готуємо полуницю до зими: що зробити, щоб був хороший врожай наступного року

Зберегти плантації від сильних морозів узимку просто — всього 7 кроків

Як правило, основні доглядові заходи з полуниці проводяться навесні, а потім протягом сезону дбайливі садівники збирають урожай ягід. Проте важливо також дбати про майбутнє плодоношення полуниці наприкінці осіннього сезону.

Полуниця може почати плодоносити через 2-3 місяці після танення снігу, але за такий невеликий період їй може бути складно накопичити достатні ресурси для рясного врожаю, пише segodnya. Тому підготовка до плодоношення починається ще восени. Якщо ви хочете отримати велику кількість якісних ягід навесні, необхідно про це подбати вже зараз.

Що робити з полуницею перед зимою

Заберіть старе листя з рослин, використовуючи гострий секатор, щоб уникнути пошкодження місця росту нового листя. У міжряддях полуничної посадки видаліть бур’яни і розпушіть до глибини 10 см, при цьому не пошкоджуючи коріння. Також проведіть підгортання, намагаючись не закопувати серцевину рослин. Полив полуниці в цей період має бути нечастим, але рясним. Для створення оптимальних умов розмноження полуниці та утворення бруньок видаліть вуса. Якщо планується розширення посадки, виберіть найбільш здорові розетки і розмножте їх. Мульчування допоможе боротися з бур’янами, скоротить потребу в розпушуванні ґрунту та зменшить потребу у поливі. Після завершення плодоношення полуниці настає фаза активного росту та підготовки до зимового періоду. У цей момент необхідно удобрити рослини азотом, калієм та фосфором. Перед настанням зими, щоб уникнути замерзання коріння, полуницю рекомендується вкрити соломою, сухим листям, сосновою хвоєю або іншими природними матеріалами.

Раніше ми писали, чому необхідно збирати опалі яблука. Від цього залежить стан вашої ділянки.