Готуємося до зими: три простих способи швидко утеплити свій будинок

Декілька простих порад допоможуть зберегти тепло у вашому житлі в холодний період

Україна знову готується у зиму, яка може стати важкою через можливі обстріли об’єктів енергосистеми з боку окупантів. Тому не виключено, що опалювальний сезон пройде з ускладненнями, а це означає, що потрібно заздалегідь продумувати, як зігрівати себе та своє житло за таких умов.

"Телеграф" розповідає про кількох корисних лайфхаків, які допоможуть зберегти тепло у будинку, якщо немає опалення. Для цього не будуть потрібні великі зусилля і тим більше великі витрати.

Утеплення поверхонь

Щоб узимку в будинку або квартирі зберігалося тепло, важливо приділити увагу утепленню поверхонь — постеліть на підлогу килим. Диван накрийте пледом. Текстиль зберігає у собі тепло і поступово віддає їх у довкілля. Тому навіть така проста дія допоможе утеплити свій будинок.

Утеплення вікон та дверей

Це ще один важливий момент, на який слід звернути увагу, оскільки через щілини у дверях губиться до 20-30% тепла. Потрібно переконатися, що дірок та щілин немає. У разі виявлення необхідно проклеїти їх скотчем чи герметиком. Також важливо перевірити, що двері до приміщення щільно зачиняються. Можна прокласти теплоізоляцію по периметру дверної коробки.

Тепловідбивний екран

Встановіть між батареєю та стіною тепловідбивний екран із фольги. Для його створення буде потрібна будь-яка фольга — будівельна або харчова. Її потрібно прикріпити до пінопласту. Екран відображатиме інфрачервоні хвилі батареї у бік кімнати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі мають бути у квартирі чи будинку у кожного на випадок відключення електроенергії та опалення.