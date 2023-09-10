Морква долежить до наступного врожаю: як зібрати овочі, щоб довше зберігалися

При правильному зберіганні морква може довгий час залишатися свіжою, соковитою та смачною

Не тільки важливо вирощувати моркву на своїй ділянці, але також має значення правильно зібрати врожай, щоб він залишався свіжим, соковитим та смачним протягом тривалого часу під час зберігання.

Для того, щоб зберегти врожай моркви свіжим та продовжити термін його зберігання, необхідно виконати кілька умов, пише segodnya. Усього їх вісім.

Як зберігати моркву взимку

Щоб продовжити термін зберігання врожаю моркви взимку, варто розпочати підготовку коренеплодів ще на стадії дозрівання. Важливо уникати надмірного застосування азотних добрив під час зростання моркви у ґрунті. Необхідно стежити, щоб морква не заразилася чорною гниллю, оскільки такі плоди неспроможні довго зберігатися. Оптимальний час збирання врожаю моркви — сухий і сонячний день, таким чином, вона матиме більш насичений смак, буде більш соковитою і краще збережеться. Важливо, щоб ґрунт не був надто пересушеним, щоб коренеплоди можна було легко витягти. Для збору моркви використовуйте вила, тримаючи їх за бадилля, акуратно витягайте коренеплоди з грядки і обережно обтрушуйте від грунту. Не варто сильно струшувати моркву, щоб уникнути пошкоджень, які можуть призвести до гниття у місцях удару. Необхідно залишити бадилля завдовжки 1,5-2 см, а не обрізати його повністю. Останній етап перед зберіганням — ретельно переберіть моркву, видаляючи зіпсовані та пошкоджені плоди. І, нарешті, перед тим, як відправити моркву на зберігання, її слід помити і висушити.

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