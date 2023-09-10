Як почистити подушки без "пралки": відмінний спосіб для пуху та пір’я

Пухові або пір’яні подушки найкраще прати вручну

Пам’ятаєте, коли востаннє ви прали подушки? Глибоке чищення подушок рекомендується проводити приблизно тричі на рік, проте не всім відомо, як це зробити в домашніх умовах. Деякі подушки не можна прати в машині. Ось чому існує простий спосіб очищення подушок, навіть без використання "пралки".

Якщо ви хочете почистити кілька подушок, але барабан вашої пральної машини дуже малий для цього, можна розглянути можливість використання ванни. Для пухових або пір’яних подушок рекомендується проводити прання вручну. Про це пише express.

Як почистити подушки без машинки

Наповніть ванну гарячою водою та розчиніть у ній пральний порошок. Додайте трохи бури (або замініть їх сесквікарбонатом натрію або звичайною харчовою содою). Всі ці засоби, що чистять, ефективно знищують мікроби і бактерії. Повністю занурте подушку у ванну і залиште її в ній на 6 годин. Вода стане помітно каламутною.

Як висушити подушку

Тут є кілька варіантів. У разі відсутності сушарки можна повісити подушки на вулиці. Важливо переконатися, що центр подушки повністю висохнув, перш ніж одягати чисту наволочку. Якщо наповнювач залишиться вологим, існує ризик появи цвілі.

Раніше ми писали, як випрати пухову подушку в машинці. Розкрито простий, але ефективний спосіб.