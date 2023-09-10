Зробіть це з городом восени, і колорадського жука більше не побачите: хитрощі дачників

Дачники можуть позбутися небажаних комах за допомогою підручних засобів

Один з найголовніших шкідників на дачній ділянці — колорадський жук, проти якого городники мають свої методи боротьби. Особливі маніпуляції восени допоможуть запобігти появі паразитів у майбутньому.

Щоб позбутися колорадського жука на городі, скористайтеся чотирма хитрощами. Про це розповідає Ukr.media.

Колорадські жуки не зіпсують ваш урожай, якщо восени рясно полити ґрунт 4-відсотковим розчином курячого посліду. Розраховуйте близько 80 цебер на одну сотку землі. Другий етап – перекопування городу за тиждень.

Другий спосіб відвадити від ваших земельних "квадратів" колорадського жука — глибоке перекопування ділянки пізньої осені. Дачники радять не просто обробляти ґрунт, а внести в процесі лушпиння цибулі або часнику. Так ви точно не залишите шансів паразитам на перезимівлю.

Не менш дієвий трюк проти колорадських жуків – використання золи. Просто розкидайте її рівномірно на ділянці. Також вам потрібно полити ділянку водою з аміаком. Просте добриво допоможе вбити від 80 до 100 відсотків паразитів.

Четвертий прийом, щоб впоратися з колорадськими жуками на городі, влаштувати приманку. Коли приберете картоплю, розкладіть на листі заліза чи поліетилену відходи від його переробки. Можете розчавити та розмазати залишки картоплі. Залишіть приманку на день. Всі шкідники відразу опиняться в "пастці", щоб ви могли їх знищити.

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