Тільки не спалюйте: як розумно використовувати опале листя на ділянці

Опале восени листя можна використовувати з користю для городу

Прибирання листя на ділянці восени іноді здається дачникам нескінченним процесом. На землі постійно утворюється різноколірний килим, який потрібно вчасно прибирати. Спалювати листя не рекомендується. Найкраще використовувати його з користю для городу.

Як використовувати опале листя на дачі

Використовувати на дачі можна тільки абсолютно здорове листя. Якщо ваші дерева хворіли, то все листя потрібно винести з саду й утилізувати в дозволеному місці.

Опале листя здорових дерев можна використовувати як мульчу. Після збирання врожаю порожні грядки дуже швидко заростають бур’янами. Щоб стримати цей процес, розсипте сухе листя на грядках та доріжках. Листя також перешкоджатиме ущільненню ґрунту та вимиванню з ґрунту мінеральних речовин. Навесні листя, що перепріло, потрібно буде зібрати й винести з грядок, або перекопати із землею.

З приходом холодів опалим листям можна вкрити троянди, гортензії та нещодавно висаджені чагарники.

Не рекомендується використовувати як мульчу листя дуба, волоського горіха, ліщини, каштану.

Ще один спосіб застосувати опале листя — додати його в компост.

Здорове опале листя використовують також для приготування пухкого ґрунту, який відмінно підходить для вирощування кімнатних рослин. Щільний поліетиленовий мішок великого розміру заповнюють упереміш сухим листям і зеленими відходами: бур’янами без коріння і насіння, бадиллям. Потім вміст зволожують, а мішок щільно зав’язують і роблять у ньому кілька отворів.

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