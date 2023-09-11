Діставайте заощадження: ці знаки Зодіаку можуть розоритися цього тижня

Їм можливо доведеться економити та просити про допомогу з грошима

Середина вересня буде немилостива у фінансовому плані одразу для чотирьох знаків Зодіаку — вони можуть втратити гроші та пізнати розчарування у роботі.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Овен, Телець, Рак і Терези. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 11 по 17 вересня включно.

Овнам випав Самітник

Самітнк вищий за тлінні гроші і пророкує, що найближчим часом на Вас чекає просте життя без надмірностей, можуть скоротитися доходи і анулюватися домовленості.

Тельцям випала П’ятірка пентаклів

Це одна з найгірших карток у фінансовому розкладі, яка попереджає, що настали ті самі "чорні дні", погані часи, розорення та фінансові труднощі. Вам можливо доведеться просити про допомогу або сильно заощаджувати.

Ракам випав перевернутий Паж жезлів

У цьому положенні карта каже, що на Вас може чекати розчарування у справі, відмови та втрата ентузіазму, що зупинить Вас на професійному шляху та може скоротити доходи.

Терезам випав перевернутий Суд

Найближчими днями на Вас можуть чекати фінансові втрати аж до банкрутства. Також може статися вимушена зміна місця проживання. Можливі конфлікти, вихід ситуації з-під контролю, відстрочення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.