Відмінно перенесе зиму: чим підгодувати полуницю восени

Полуниця потребує підживлення напередодні тривалих холодів

Полуниця не дуже вибаглива культура. Але все ж таки вона вимагає догляду не лише навесні та влітку, а й восени. Напередодні холодної пори року не зайвим буде позбавити кущі полуниці від старого листя та видалити вуса. Особливо важливе для полуниці підживлення, яке допомагає не лише збільшити врожайність, а й відновитись перед зимовими холодами.

Осіннє підживлення потрібно вносити після того, як буде зібрано останній урожай ягід. Для ремонтантних сортів це може бути навіть жовтень.

Підживлення для полуниці восени

Одними з найкращих добрив для полуниці вважаються органічні. Для підживлення використовують пташиний послід, який розбавляється водою в концентрації 1 до 20, або коров’як, розведений водою в концентрації 1 до 10. Суміші настоюють не менше ніж добу й після цього вносять на грядки між ягідними кущами.

Непоганим добривом для полуниці восени буде і зола, яка є практично на будь-якій дачній ділянці. Вона захистить ягідні кущі від шкідників та гниття. 100-200 грам просіяної золи розчиняють у 10 літрах води та вносять безпосередньо під кожен кущ.

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