Не викидайте зайві шкарпетки: 3 способи використати їх для утеплення

Шкарпетки можуть допомогти не тільки людям, а повторне використання відповідає Zero waste стилю

Іноді навіть у найвправніших господинь та господарів пральна машина може "сховати" одну шкарпетку. Або ж від пари лишилась лише одна.. Не поспішайте викидати непарні шкарпетки — вони можуть стати в пригоді в зимову пору.

Перетворити на чудові теплі вироби їх можна своїми руками буквально за кілька хвилин. Навіть якщо в вас є лише одна непарна шкарпетка, ви вже можете зробити з неї дещо корисне. Зокрема це може бути грілка — потрібні лише рис та шкарпетка. В щільну шкарпетку засипається рис, зав'язується і нагрівається — грілка готова.

Грілка з шкарпетки та рису

Якщо вас взимку у квартирі чи будинку турбують протяги, то позбутися їх можна за допомогою старих шкарпеток. Щільно наповнюйте їх іншими обрізками тканини або спеціальним синтепоновим наповнювачем чи ватином, зшиваєте у єдину довгу "змію" і валик під двері готовий — ним можна прикрити щілини.

Для широких дверей знадобляться кілька шкарпеток

Третій варіант — "одягти" когось або щось у шкарпетки. Наприклад, хатнього улюбленця. Якщо ви власник маленького собаки або кота з невеликою кількістю шерсті, ви знаєте що в холодні зими їм може бути також холодно як і людям. Для них можна зробити невеличкий светрик. Знадобляться шкарпетки й для того аби "одіти" горнятко, щоб чай чи кава довше вистигали та зробити "гетру", аби не замерзли руки при роботі за комп'ютером.

Для горянтка шкарпетку можна прикрасити

Тепла рукавичка із шкарпетки

Одяг для тварин із шкарпеток

Раніше "Телеграф" розповідав, як знайти де у вас протяги у квартирі. Допоможе простий лайфхак з ароматичною паличкою або зі свічкою.