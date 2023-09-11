Не викидайте зайві шкарпетки: 3 способи використати їх для утеплення
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Шкарпетки можуть допомогти не тільки людям, а повторне використання відповідає Zero waste стилю
Іноді навіть у найвправніших господинь та господарів пральна машина може "сховати" одну шкарпетку. Або ж від пари лишилась лише одна.. Не поспішайте викидати непарні шкарпетки — вони можуть стати в пригоді в зимову пору.
Перетворити на чудові теплі вироби їх можна своїми руками буквально за кілька хвилин. Навіть якщо в вас є лише одна непарна шкарпетка, ви вже можете зробити з неї дещо корисне. Зокрема це може бути грілка — потрібні лише рис та шкарпетка. В щільну шкарпетку засипається рис, зав'язується і нагрівається — грілка готова.
Якщо вас взимку у квартирі чи будинку турбують протяги, то позбутися їх можна за допомогою старих шкарпеток. Щільно наповнюйте їх іншими обрізками тканини або спеціальним синтепоновим наповнювачем чи ватином, зшиваєте у єдину довгу "змію" і валик під двері готовий — ним можна прикрити щілини.
Третій варіант — "одягти" когось або щось у шкарпетки. Наприклад, хатнього улюбленця. Якщо ви власник маленького собаки або кота з невеликою кількістю шерсті, ви знаєте що в холодні зими їм може бути також холодно як і людям. Для них можна зробити невеличкий светрик. Знадобляться шкарпетки й для того аби "одіти" горнятко, щоб чай чи кава довше вистигали та зробити "гетру", аби не замерзли руки при роботі за комп'ютером.
Раніше "Телеграф" розповідав, як знайти де у вас протяги у квартирі. Допоможе простий лайфхак з ароматичною паличкою або зі свічкою.