Втече усе тепло з кімнати: чим заклеїти старі дерев'яні вікна

Хоча наразі у більшості українців є пластикові вікна, однак і вони можуть пропускати холодне повітря

В країні, де триває війна, аварійне відключення світла, тепла чи води — це звичайне буденне діло. Люди завчасно починають готуватись до холоду, наприклад, налаштовують свої генератори. Окрім того, є найдешевші варіанти, як берегти тепло у квартирі чи будинку.

Чим можна утеплити вікна та як це робити, ділиться лайфхаками видання Апостроф. Не обов'язково купувати дорогі герметики.

Газети та папір

Треба взяти старі газети, скрутити їх щільними ковбасками та заткнути усі щілини у вікнах. Поверх такої "ізоляції" наклеїти смужки паперу, самоклейку для вікон чи широкий малярський скотч. "Звичайний прозорий скотч з поліетилену – не найкращий варіант, оскільки під впливом холоду та вологи він може відпасти", — додають на сайті.

Також зі старих газет можна приготувати паперову пасту, яка закриє дрібні щілини. Для цього газети потрібно порвати на дрібні шматочки, розмочити у мильному розчині та замазати раму у тих місцях, де найбільше відчувається протяг.

Поролон

Ватою, згорнутою тканиною, можна закрити щілини й простір між вікнами. Щоб такий домашній утеплювач не випадав і не деформувався, поверх нього наклеїти самоклейку або смужки з тканини, вимочені в мильному розчині.

Парафін

Щілини у старих дерев'яних рамах, а також простір між склом та деревом можна заповнити розплавленим парафіном. Для цього парафін розігрівають у гарячій воді, набирають у великий шприц та заливають у щілини.

Пінопласт

Для такого способу треба виміряти відстань між стулками вікна і нарізати лист пінопласту смужками на кілька міліметрів ширше. Вкласти ці шматочки по всьому периметру вікна (вони повинні входити щільно, з невеликим зусиллям) і якщо є охота (бажання) проклеїти зверху самоклейкою або скотчем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про список основних продуктів, які мають бути у кожної сім'ї під час блекауту взимку.