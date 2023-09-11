Висаджуємо троянди восени: як захистити квіти від заморозків

Дотримуючись простих правил дачники зможуть виростити розкішні троянди

В осінній період можна висаджувати різні культури на ділянці, окрасою стануть троянди. Щоб квіти без проблем перезимували, квітникарям потрібно врахувати кілька нюансів при посадці.

Зверніть увагу на шість правил, коли висаджуєте троянди восени. Порадами поділився Телеграм-канал "Садівник".

По-перше, викопайте посадкову яму з параметрами 40 на 70 см. Рекомендується залишати між чагарниками у паркових троянд 75-90 см. Поліантовим, чайно-гібридним та флорибундам потрібно менше – 30-60 см. А ось плетисті та штамбові троянди вимагають відстані 1 м.

По-друге, на дно лунки необхідно укласти дренаж, це може бути керамзит, бита цегла, галька. На ділянках із піщаним ґрунтом дачники радять додавати 7-сантиметровий шар глини. Після цього насипте шар родючого ґрунту.

Третій етап — помістіть саджанці в ямки, акуратно розплавте коріння. Четвертий – засипте лунку землею або підготовленою ґрунтовою сумішшю з додаванням золи (достатньо 1-2 склянки). Зазначається, що місце щеплення має бути на 5 см нижче за поверхню землі, у штамбових сортів – на 10 см.

П’ятий крок – утрамбування ґрунту та рясний полив. Лийте по одному відру води на кущ.

Останнє, що вимагається від квітникарів, захистити троянди від морозів. Для цього слід підгортати саджанці шаром сухого торфу (15-20 см). За словами досвідчених дачників, завдяки цьому коріння молодих рослин не підмерзатиме під час мінусової температури на вулиці. Через 14 днів не забудьте розрівняти торф’яну гірку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим радять удобрювати троянди восени. Завдяки корисним підгодівлям квіти точно переживуть зиму.