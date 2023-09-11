Урожай буде цілим і неушкодженим: чого боїться дротяник і як прогнати жука з городу

Дротяник так просто не піде

Шкідники на городі набридають, викликають огиду та псують урожай. Нещодавно ми розповідали про те, навіщо на ділянці розсипати яєчну шкаралупу. А сьогодні поговоримо про те, як можна вивести дротяника.

Портал Ukr.Media зазначає, що потрібно приготуватися до тривалої боротьби з цим жуком, який поїдає не лише картоплю, а й буряки, моркву, навіть квіти. При цьому з позицій, які вже встиг зайняти шкідник, він сам не піде.

Як позбутися дротяника раз і назавжди

Війну з дротяником краще розпочати якраз восени:

Крок 1. Розкислення ґрунту доломітовим борошном. Передозування з цим засобом неможливе, і воно не вимивається із ґрунту.

Крок 2. Не залишати голу землю. Від дротяника мульчуйте ґрунт сіном і соломою, не бур’янами.

Крок 3. Не залишайте залишки врожаю на грядках, пошкоджені або забраковані плоди. Цим усім личинки дротів можуть харчуватися всю зиму.

Найбезпечніший і найлегший метод знищити личинки — четвертий пункт — посіяти на ділянці рослини, які вирощують на вільному ґрунті для того, щоб покращити її структуру, збагатити азотом та перешкоджати зростанню бур’янів. Такі рослини називають сидерати, це фацелія, гірчиця, буркун, люцерна. Алкалоїди, що містяться в них, вбивають личинок дротяника.

Ще рекомендується перекопування на цілий багнет лопати перед самими морозами ґрунту та видалення з ділянки всіх бур’янів.

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