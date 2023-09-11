Карти Таро назвали два знаки Зодіаку, які незабаром можуть відкрити свою справу

Їхні вкладення та старання будуть добре винагороджені

Одразу два знаки Зодіаку будуть дуже продуктивними в середині вересня, — незабаром вони можуть зробити вигідні вкладення або навіть розпочати нову справу.

Йдеться про такі знаки як Козоріг та Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 11 по 17 вересня.

Козерогам випав Паж пентаклей

Ця карта обіцяє, що ви будете "в ресурсі" для роботи. Якщо у Вас буде бажання і можливість займатися якоюсь справою, то гойда, бо зараз висока ймовірність, що вона стане вигідною. Також зараз вдалий час для укладання угод та напрацьовування контактів.

Водоліям випала Королева пентаклів

Ця королева каже, що Ви будете дуже розумно розпоряджатися своїми коштами, що дозволить покращити фінансове становище та досягти процвітання. Для Вас зараз гарний час, щоб робити вкладення, вони швидше за все виявляться вигідними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.