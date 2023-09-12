Отримайте дивовижний урожай, якщо посадите часник на зиму так: три важливі правила
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З цими порадами, ваш урожай часнику 100% буде успішним
Багато городників не залишають свою ділянку зимувати порожньою, і висаджують на зиму цибулю та часник. Як отримати вдалий урожай цибулі після холодів, ми вже писали раніше, а тепер хочемо поділитися, як правильно висаджувати часник озимий.
Як зазначає портал parnikukraine в Інстаграмі, є кілька "правил", які допоможуть вам отримати хороший урожай. Наприклад, для посадки важливо вибирати сонячні місця, де не застоюється вода. Підійдуть місця, де раніше росли гарбузи, картопля, капуста, баштан, бобові.
А ось садити часник два роки поспіль на одному місці не варто. Більш того, перед посадкою землю треба перекопати і прибрати всі бур’яни. А також бажано підживити перегноєм, суперфосфатом та калійною сіллю. Пам’ятайте, що часник не любить кислий ґрунт, тому його заздалегідь потрібно розкислити.
Основні правила посадки часнику:
- Підготовка часнику до посадки (розбір на зубчики, знезараження) відбувається безпосередньо перед посадкою;
- Садіть тільки здорові, не пошкоджені зубчики, у борозенки не глибші за 10 см. Відстань між грядками – 20-25 см, відстань між зубками – приблизно 15-10 см;
- Після посадки часнику грядку обов’язково потрібно мульчувати.
Раніше ми розповідали, як зберегти цибулю на зиму, щоб вона не згнила. Для цього знадобиться гарне просушування та кілька несподіваних компонентів.