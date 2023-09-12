Ці знаки Зодіаку чекає ціла купа проблем і смутку: невдахи тижня за знаком Зодіаку

Карти Таро прогнозують для них дуже нервові дні

Середина вересня принесе масу неприємностей, поганого настрою та розчарування одразу для п’яти знаків Зодіаку.

Мова про такі знаки як Рак, Лев, Стрілець, Козоріг та Водолій. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 11 по 17 вересня включно.

Ракам випав перевернутий Король кубків

Зазвичай це дуже хороша карта, але в перевернутому положенні вона попереджає, що скоро Ви можете зіштовхнутися з втратами, підступністю, обманом та безчесністю. Не довіряйтеся сильно людям найближчими днями, хтось із них може носити маску.

Левам випала перевернута Десятка жезлів

Щоб досягти своїх цілей найближчими днями, Вам доведеться дуже старатися і йти по головах. На вас може чекати розчарування і навіть хвороба.

Стрільцям випала перевернута Сила

Ви найближчим часом будете не "в ресурсі" і схильні влаштовувати конфлікти. Намагайтеся тримати себе в руках, щоб нічого не зіпсувати у своєму житті.

Козорогам випав перевернутий Туз мечів

На тижні на Вас можуть чекати проблеми із законом або роботою, звинувачення, розставання. Крім того, можуть виникнути чи загостритися проблеми зі здоров’ям.

Водоліям випала Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.