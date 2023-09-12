Не дайте шкідникам шансу: як позбутися мошок у горщиках квітів

Як захистити кімнатні рослини від комах

Кімнатні рослини стають невід’ємною частиною інтер’єру, роблять повітря чистішим й радують око. Але іноді трапляється неприємність і в горщиках з’являються дрібні мошки.

Вони не є небезпечними ані для рослин, ані для людей, але дратують своєю присутністю. До того ж мошки швидко розмножуються та розлітаються по квартирі.

Чому в кімнатних рослинах заводяться мошки

Якщо знати причини появи мошок у горщиках квітів, з ними буде легше боротися.

Насамперед мошки з’являються там, де часто застосовуються народні засоби на основі харчових відходів, наприклад, шкірка банана, заварка від чаю або кави. Всі ці засоби ефективні, але приваблюють комах.

Ще одна причина — необроблений ґрунт у вазонах. Шкідники можуть бути в землі й до деякого часу не показуватися.

І ще одна причина – неправильний полив. Надмірна волога провокує появу мошок. Тому намагайтеся поливати квіти помірно.

Як позбутися мошок у горщиках квітів

Відмовтеся від використання підкормок на основі харчових продуктів та відходів.

Періодично обприскуйте та купайте рослини. Але слідкуйте за тим, щоб на них не залишалося надто багато вологи.

При посадці нової рослини або при купівлі нового екземпляра у свою колекцію обов’язково знезаражуйте ґрунт. Допоможе звичайна марганцівка. Також ґрунт елементарно можна прогріти в духовці. І лише потім пересаджувати рослини.

Встановіть пастки поруч із вазонами. Про те, як зробити найпростішу пастку для плодових мушок, "Телеграф" писав раніше.

Запалюйте поряд з рослинами ароматичну лампу з маслами лимона та лайма, пачулі та іланг-ілангу.

Помірно поливайте рослини. Щоразу перевіряйте, чи достатньо просохла земля. Видаляйте надлишки води з піддону.

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