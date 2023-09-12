Де не можна садити троянди: багато хто припускаються цих помилок

У посадки троянд є нюанси. Їх варто врахувати

Найкращий час для осінньої посадки троянд — з середини вересня по початок жовтня. Рослина встигне добре прижитися до настання заморозків і навесні швидко почне рости.

При посадці цих квітів важливо враховувати не лише пору року, місце, а й те, які культури зростатимуть поряд. Є рослини, які просто пригнічуватимуть троянду і ніякі полив та підгодівлі не врятують рослину.

Де садити троянди

Троянди добре ростуть на сонячних та захищених від вітру ділянках. Важливо забезпечити рослинам добрий дренаж. Бажано, щоб поблизу розарію не було високорослих рослин та дерев.

Несприятливими сусідами для троянд стануть тюльпани, гортензії, іриси, жоржини, папороті, конвалії, айстри та лілії. Вони змагатимуться з трояндами за воду та поживні речовини. Також вони можуть спричинити інфекції у троянд.

Не садіть на клумбах з трояндами півонії. Це квіти-домінанти з розвиненим корінням і великими квітами.

Не найкращими сусідами для троянд будуть і хризантеми. Вони люблять посуху, а трояндам потрібна велика кількість вологи.

Хорошими сусідами для троянди будуть: герань, братки, котівники, маргаритки, дельфініум, петунії та фіалки, лаванда, деревій, м’ята, шавлія та чебрець. Такі рослини не тільки не завадять зростанню троянд, а й відлякуватимуть шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити троянди від заморозків.