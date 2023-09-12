Не можна садити восени: 9 рослин, які точно не переживуть зиму

Причини, з яких цим рослинам протипоказана посадка в осінній сезон, різні

Восени робота в саду та на городі не припиняється, адже крім збору врожаю та перекопування ґрунту є ще безліч інших завдань. Деякі рослини чудово переносять холодну погоду, тому найкращий час для їх посадки – вересень. Однак слід пам’ятати, що не всі чагарники та дерева підходять для осінньої посадки.

Деякі рослини дуже вимогливі до тепла і можуть загинути за перших заморозків, пише ukr.media. Посадка їх восени може бути порівнянна з втратою часу.

Існує різноманітність причин, з яких не рекомендується садити ці рослини восени. Це може бути пов’язано як з їх нетерпимістю морозів, так і з необхідністю тривалого періоду вкорінення у саджанців.

Які рослини не можна садити восени

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А ось яблуня ідеально підходить для посадки восени, це дозволить їй насититись вологою завдяки частим осіннім дощам. Створені умови сприяють успішній адаптації молодого саджанця. Раніше ми писали, що можна посадити біля яблуні.