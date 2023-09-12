Триматиме тепло 12 годин: як самостійно зробити термос, лайфхак для осені та зими

Треба мати 6 речей для цього виробу

Якщо в Україні буде аварійні відключення під час холодів і люди встигли заклеїти старі дерев'яні вікна, то більша частина тепла залишиться в кімнаті. Окрім того, є можливість зробити самостійно термос.

Які матеріалі потрібні та як його зробити, можна подивитись на каналі Umeloe TV на платформі YouTube. Речі, які мають бути для саморобного термоса, точно знайдуться у вашому будинку.

Інструкція, як покроково зробити термос

Що знадобиться: скляна пляшка з кришкою, 2-літрова пластикова пляшка, поролон, фольга, широкий скотч, ножиці, одноразовий стаканчик.

Візьміть пластикову пляшку і розріжте її навпіл. Потім візьміть скляну банку і загорніть її у фольгу. Блискучу сторону потрібно загорнути всередину — так фольга краще відбиває теплове випромінювання. Після цього беремо поролон і обертаємо пляшку фольгою: на цьому етапі потрібно відміряти потрібну частину і вирізати її. Поролон повинен покривати всю пляшку.

Загорніть пляшку в поролон і злегка загніть верхні кути під розмір пластикової пляшки. Обріжте поролонове дно так, щоб його діаметр дорівнював діаметру дна пластикової пляшки.

Щоб прикріпити поролон до скляної пляшки з фольгою, використовуйте звичайну нитку. Потім додайте поролон до поролонової пляшки та закріпіть його кількома шарами фольги. Зверху всю поверхню пляшки обмотайте прозорим скотчем, щоб добре закріпити фольгу.

Вставте його в отримане виріб, яке знаходиться в нижній частині пластикової пляшки. Потім беріть верхню частину пластикової пляшки й обрізаємо шийку так, щоб її діаметр відповідав діаметру горлечка скляної пляшки. Зверху все прикріпіть скотчем.

Щоб тепло не виходило через кришку, її потрібно утеплити. Для цього намалюйте на поролоні коло діаметром трохи менше діаметра кришки. Ковпачок повинен щільно входити в поролон – тоді розмір підібрано правильно.

Потім візьміть пластиковий стакан і відріжте дно, висота якого повинна дорівнювати товщині поролону. Помістіть дно на поролон і обведіть його маркером. Виріжте коло і вставте поролон в стакан. Надягніть на кришку скляної пляшки. По завершенні роботи такий термос своїми руками може зберігати тепло до 12 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 9 речей потрібно зробити ще до настання морозу.