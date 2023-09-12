Які квіти висадити восени: шість рослин, що прикрасять вашу ділянку

Аж до заморозків можна поповнювати палітру квітів у вашому саду

Початок осені не привід припиняти посадку рослин на дачній ділянці. З вересня по листопад можна висадити багато красивих цибулинних квітів.

Досвідчені дачники звертають увагу на шість варіантів рослин, які прикрасять ваші земельні "квадрати". Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Які квіти садять восени

На початку вересня можете висадити галантус (пролісок). Для цього на відстані 3-5 см та глибині 5-7 см розмістіть цибулини групами по 5-10 штук.

Мускарі (мишачий гіацинт або гадюча цибуля) підійдуть для посадки у вересні-жовтні. Поглибіть дрібні цибулини на 3-7 см і залиште між ними дистанцію 5-7 см.

Розкішна рослина для вирощування у жовтні – крокус. Квітку садять, коли на вулиці зберігається температура близько 10°С. Глибина посадки та відстань між цибулинами — 6-7 см.

Популярна квітка, яку садять протягом жовтня-листопада, гіацинт. Квітникарі повинні поглибити цибулини на 15 см, залишивши дистанцію в 12-15 см.

Нарцис – ще один відмінний варіант. Рослина без проблем виросте, якщо висаджувати її у жовтні-листопаді. Квітці потрібна температура ґрунту на позначці 8-10°С протягом двох тижнів. Глибина посадкової лунки – 3 висоти цибулини.

Звичайно, не варто забувати про тюльпани. Висаджуйте рослину у жовтні, листопаді та навіть у перші тижні грудня, якщо до перших морозів залишилося щонайменше 2-3 тижні. Глибина посадки для дрібних цибулин становить 6-8 см, великих – 12-17 см. Відстань між цибулинами має досягати 8-10 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури на городі можна сіяти у вересні. Городники рекомендують орієнтуватися на посівний календар.