Що потрібно внести в землю під час перекопування: шкодуватимете, якщо не зробите

Всього один простий спосіб збагатити ґрунт необхідними елементами

Сезон збирання врожаю багатьох культур поступово наближається до кінця, проте це не означає, що городні турботи також завершені. Одним із важливих етапів сезонних робіт є перекопування ділянки, і досвідчені дачники, виконуючи це завдання, вносять різні види добрив у ґрунт.

Існує ефективний засіб, який ідеально підходить для збагачення ґрунту поживними речовинами під час осіннього перекопування. Як пише ukr.media, це добриво має безліч корисних властивостей.

Що внести у ґрунт під час перекопування

Йдеться про застосування доломітового борошна. При відновленні родючості ґрунту до наступного сезону важливо додати добриво, яке не підвищить кислотність землі. Доломітове борошно розв'язує цю проблему, оскільки воно здатне нейтралізувати кислу реакцію і, крім того, збагатити ґрунт кальцієм та магнієм.

Варто застосовувати доломітове борошно при перекопуванні городу на початку осені. Це пояснюється тим, що цьому продукту знадобиться деякий час, щоб почати діяти. Однак його ефективність продовжує зберігатись протягом тривалого періоду – приблизно 3-5 років. Потрібно пам’ятати, що при використанні доломітового борошна важливо уникати одночасного внесення азотних добрив. Між внесенням доломітового борошна та азотних добрив необхідна пауза, тривалість якої складає не менш як тиждень.

Користь доломітового борошна

Доломітове борошно як добриво має кілька корисних характеристик: воно безпечне для рослин, збагачує ґрунт необхідними елементами та підвищує врожайність різних культур, таких як капуста, буряк, гарбуз, цибуля та огірки.

Раніше ми писали, навіщо по городу потрібно розсипати яєчну шкаралупу. Вона здатна виконувати різноманітні функції.